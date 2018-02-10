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| | Хакеры атаковали серверы Олимпиады во время открытия Игр

Хакеры атаковали серверы Олимпиады во время открытия Игр

Сегодня, 15:12
Специалисты компьютерной безопасности заявили о том, что во время торжественной церемонии открытия зимней Олимпиады-2018, которая состоялась в южнокорейском Пхенчхане, на сервера ОИ осуществлялись множественные атаки хакеров.

Хакеры атаковали серверы Олимпиады во время открытия Игр

 

Во избежание серьёзного ущерба, который могли нанести неустановленные злоумышленники, официальный сайт ОИ-2018 был на время отключён. Блокировка сайта повлияла на зрителей, которые заранее приобрели билеты в электронном виде. Из-за отключения сайта многие люди не смогли осуществить распечатку билетов, вследствие чего не смогли попасть на церемонию.

Организаторы церемонии заметили, что в следствие хакерской атаки интернет-ресурс не понёс серьёзного ущерба, однако технические специалисты не смогли устранить отключение интернета, произошедшее в пятницу вечером. Подача интернета была восстановлена только в субботу утром.
Александр Вест
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