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| | Fortnite побил рекорд PUBG по числу одновременно играющих игроков

Fortnite побил рекорд PUBG по числу одновременно играющих игроков

Сегодня, 02:30
Недавно принадлежащий рекорд по числу игроков, одновременно играющих в онлайн-игру, который поставила Player Unknown Battlegrounds (PUBG), был побит соперником данной электронной забавы Fortnite, в которую одновременно играли 3,4 миллиона человек.

Fortnite побил рекорд PUBG по числу одновременно играющих игроков

 

Ранее максимальное количество игроков, игравших в PUBG одновременно, составило 3,2 миллиона человек, что стало новым мировым рекордом. Однако данная отметка была преодолена, так как на серверах Fortnite единовременно находились более 3,4 миллионов человек, игравших в игру в разных точках планеты. Как только режим «Королевской битвы» стал популярным благодаря PUBG, многие создатели компьютерных игр сразу же принялись выпускать компьютерные забавы с подобным геймплеем и режимом игры.

Игрокам по всему миру больше всего понравилась Fortnite, являющаяся клоном PUBG с более простой мультипликационной графикой и упрощённым интерфейсом.
Александр Вест
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