Fortnite побил рекорд PUBG по числу одновременно играющих игроков

Ранее максимальное количество игроков, игравших в PUBG одновременно, составило 3,2 миллиона человек, что стало новым мировым рекордом. Однако данная отметка была преодолена, так как на серверах Fortnite единовременно находились более 3,4 миллионов человек, игравших в игру в разных точках планеты. Как только режим «Королевской битвы» стал популярным благодаря PUBG, многие создатели компьютерных игр сразу же принялись выпускать компьютерные забавы с подобным геймплеем и режимом игры.
Игрокам по всему миру больше всего понравилась Fortnite, являющаяся клоном PUBG с более простой мультипликационной графикой и упрощённым интерфейсом.