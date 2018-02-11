Activision Blizzard заработала более половины годового дохода на микротранзакциях

Отчеты компании за прошедший финансовый год показывают, что более половины доходов компании, а именно 4 млрд долларов, поступили от различного рода микротразакций. Общий доход компании составил рекордные $7 миллиардов

В подсчетах прибыли от микротранзакций участвовали лутбоксы из Overwatch и Call of Duty: WWII, содержащие косметические предметы; World of Warcraft, где можно купить редких ездовых питомцев; Hearthstone, дающая возможность игрокам покупать наборы коллекционных карт; около 2-х миллиардов долларов компания заработала на транзакциях в игре для мобильных устройств Candy Crush.Стоит отметить, что конкуренты Activision Blizzard, EA, в этом году подверглись критике со стороны фанатов за чрезмерное количество дорогостоящих DLC, которые так же составляют часть рекордной прибыли конгломерата Activision Blizzard.В будущем году представители "Метелицы" планируют ввести в свои продукты для консолей и ПК рекламу на основе мобильных устройств. То есть, после условного матча в Overwatch игроки будут вынуждены посмотреть непродолжительный рекламный ролик, подобно тому, как это действует в их продуктах для смартфонов.