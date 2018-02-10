Успешные группы в соцсети получат 10 млн долларов от Facebook в виде грантов

Американская компания Facebook перечислит 10 млн долларов на гранты администраторам наиболее успешных групп в социальной сети. Владельцы пяти самых перспективных проектов получат десятую часть выделенной суммы.

Домбровский Сергей

Оставшиеся деньги разделят между сотней наиболее интересных виртуальных сообществ. Администраторы этих групп станут обладателями 50 тысяч долларов каждый. Компания Facebook намерена заинтересовать пользователей перспективными новинками. Для этого организация привлекает внимание творческих людей с позитивными идеями, способными принести пользу людям не только в Сети, но и в реальной жизни.Программисты Facebook тестируют новую кнопку Downvote. Она представляет собой опущенный вниз большой палец. По мнению юзеров, эта кнопка является типичным дизлайком, но разработчики уверяют, что она несет несколько иной смысл, нежели думают многие. Ранее пользователи часто жаловались на отсутствие разнообразных кнопок, с помощью которых можно выразить не только восхищение, но и скорбь.