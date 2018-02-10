Фейк-аккаунты Маска и Трампа выманивают у пользователей Twitter биткоины

В соцсети Twitter в комментариях к постам высокопоставленных и популярных политиков начали появляться обращения от "Илона Маска" и "Дональда Трампа" с просьбой пожертвовать немного биткоинов в обмен на достойное вознаграждение.

Система регистрации аккаунтов в Twitter позволяет выбрать любое отображаемое имя, чем и воспользовались мошенники. Однако, отличить фейк-аккаунт от настоящего можно с помощью специальной отметки в виде "галочки" возле имени пользователя. Такие отличительные знаки присуждают только проверенным аккаунтам известных лиц.Руководство микроблога заявило, что им известно о проблеме и все найденные мошеннические аккаунты будут удалены. При первичной проверке, доступной обычным пользователям, было найдено порядка 30 учетных записей, с которых производились мошеннические действия.