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| | Фейк-аккаунты Маска и Трампа выманивают у пользователей Twitter биткоины

Фейк-аккаунты Маска и Трампа выманивают у пользователей Twitter биткоины

Вчера, 21:40
В соцсети Twitter в комментариях к постам высокопоставленных и популярных политиков начали появляться обращения от "Илона Маска" и "Дональда Трампа" с просьбой пожертвовать немного биткоинов в обмен на достойное вознаграждение.

Фейк-аккаунты Маска и Трампа выманивают у пользователей Twitter биткоины

 

Система регистрации аккаунтов в Twitter позволяет выбрать любое отображаемое имя, чем и воспользовались мошенники. Однако, отличить фейк-аккаунт от настоящего можно с помощью специальной отметки в виде "галочки" возле имени пользователя. Такие отличительные знаки присуждают только проверенным аккаунтам известных лиц.

Руководство микроблога заявило, что им известно о проблеме и все найденные мошеннические аккаунты будут удалены. При первичной проверке, доступной обычным пользователям, было найдено порядка 30 учетных записей, с которых производились мошеннические действия.
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