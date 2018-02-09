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| | Порносайты оказались подвержены вирусам-майнерам

Порносайты оказались подвержены вирусам-майнерам

Вчера, 23:03
Около 50% вирусных программ, созданных для добычи криптовалюты, были встроены в порносайты. По результатам последних исследованиям на 100 тысяч популярных сайтов приходиться 241 с вредоносным кодом.

Порносайты оказались подвержены вирусам-майнерам

 

В ходе исследования вопроса вредоносных сайтов компания 360 Netlab выяснила, что на 100 тысяч популярных ресурсов есть 241 сайт, несущий в себе зараженный код. Проникая в компьютер жертвы, он вынуждает его добывать какую-либо из криптовалют, из-за чего перегружается процессор. Лидерами среди врехоносный сайтов с вирусами-майнерами стали порноресурсы.

Майнинговым вирусам выгоднее всего размещаться в тех ресурсах, где пользователь склонен проводить продолжительное время, ведь процесс майнинга требует много времени. К таким сайтам обычно относятся видеохостинги.

Среди прочих обнаруженных сайтов с вирусами, приспособленными для добычи цифровой валюты, 9,6% не имели конкретного тематического направления, 7,5% являлись мошенническими, 7,3% были рекламными.
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