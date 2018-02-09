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| | SMS-приложение Android превратиться в универсальный мессенджер

SMS-приложение Android превратиться в универсальный мессенджер

Вчера, 21:45
Компания Google осуществляет серьезное усовершенствование мессенджера Android Messages. Скоро приложение получит поддержку технологии RCS, позволяющую отправлять и получать sms-сообщения через Сеть.

SMS-приложение Android превратиться в универсальный мессенджер

 

Android Messages станет схож с программой iMessages, с которой работают мобильные устройства iPhone. Разработка компании Google предоставляет возможность пересылать сообщения стандартным способом через сотовых операторов в том случае, когда Wi-Fi является недоступным. По сути обновление Android Messages делает данное приложение универсальным мессенджером с расширенными возможностями. RCS оболочка позволит юзерам обмениваться качественными снимками.

С помощью Android Messages можно будет отправлять виртуальные послания собеседникам через разные браузеры. Для этого нужно зайти на сайт Google и отсканировать QR-код. Когда юзер передают электронное письмо через улучшенный Android Messages ему не стоит волноваться по поводу того, установлена у другого пользователя нужная программа или нет. Сообщение в любом случае достигнет адресата. С помощью технологии RCS мобильные операторы контролируют процесс отправки сообщений.
Домбровский Сергей
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