Илон Маск vs Роскосмос: Кто кого или тайное оружие противников

Мнения

Илон Маск vs Роскосмос: Кто кого или тайное оружие противников

SpaceX уже не догнать?

Топливо для «тарелок»: На чём летают НЛО?

От Редактора

Топливо для «тарелок»: На чём летают НЛО?

Раскрыт новый инопланетный секрет.

Сюжеты :

В СБУ прокомментировали информацию о задержании Саакашвили Спецназ, прибывший для задержания Саакшвили, не пустили в отель 28-летняя беременная супруга Дмитрия Диброва показала большую грудь Экс-министр обороны Украины объяснил, из-за чего страна не вступила в НАТО Ученые предложили делить коров на оптимистов и пессимистов Маск: «Tesla без пилота проедет через все США через 3-6 месяцев» Рядом с мечетью в Бенгази прогремел взрыв Польского туриста на Западной Украине угрозами заставили поднять флаг УПА Самая грандиозная погоня Канады попала на видео В Китае жилые дома будут отапливать ядерным реактором Харви Вайнштейн угрожал Сальме Хайек переломом коленей Секс-слив: Модель пригрозила Дерипаске походом на «Пусть говорят»
| | В игре Far Cry 5 пес отомстит за гибель своей семьи

В игре Far Cry 5 пес отомстит за гибель своей семьи

Вчера, 21:06
Студия-разработчик Ubisoft опубликовала на видеохостинге YouTube новый трейлер Far Cry 5. В ролике пес по кличке Бумер жалуется на то, что плохие люди уничтожили его семью. Собака намерена отомстить за гибель близких.

В игре Far Cry 5 пес отомстит за гибель своей семьи

 

Пес Бумер набрасывается на врагов и кусает их. Собака атакует не только люде, но и животных. Бумер забирает у противника оружие, перегрызает конкурентам горло и всячески способствует уничтожению злоумышленников, погубивших его семью. Far Cry 5 представляет собой шутер с открытым миром, который геймеры исследуют. В игре появляется множество видов оружия, транспортных средств и прочих предметов, служащих для ликвидации преступных группировок.


В новой версии Far Cry 5 предусмотрена функция вербовки соседей. Геймеры могут привлечь знакомых к содействию достижения определенных целей. Животные в игре поддаются дрессировке, стоит только проявить немного смекалки. Far Cry 5 выйдет в конце марта этого года на персональных компьютерах под управлением ОС Windows, приставках PS4 и Xbox One.
Домбровский Сергей
Новости по теме
В Far Cry 5 животные смогут заниматься сексом
В Far Cry 5 животные смогут заниматься сексом

В новой версии научно-фантастического шутера Far Cry разработчики настолько глубоко уделили внимание животным, что они не только могут стать напарниками

Режиссер фильмов «Бумер» и «Высоцкий» стал жертвой грабителей
Режиссер фильмов «Бумер» и «Высоцкий» стал жертвой грабителей

Известный кинодеятель, режиссер фильмов «Бумер» и «Высоцкий. Спасибо, что живой» Петр Буслов стал жертвой грабителей. Преступники выкрали из BMW режиссера

Кооперативный шутер Helldivers от создателей Magicka выйдет на PC
Кооперативный шутер Helldivers от создателей Magicka выйдет на PC

Кооперативный шутер Helldivers, от создателей Magicka, выйдет также и на PC. Об этом сообщила Arrowhead Game Studios, студия-разработчик. 

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости