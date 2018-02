В игре Far Cry 5 пес отомстит за гибель своей семьи

Студия-разработчик Ubisoft опубликовала на видеохостинге YouTube новый трейлер Far Cry 5. В ролике пес по кличке Бумер жалуется на то, что плохие люди уничтожили его семью. Собака намерена отомстить за гибель близких.

Домбровский Сергей

Пес Бумер набрасывается на врагов и кусает их. Собака атакует не только люде, но и животных. Бумер забирает у противника оружие, перегрызает конкурентам горло и всячески способствует уничтожению злоумышленников, погубивших его семью. Far Cry 5 представляет собой шутер с открытым миром, который геймеры исследуют. В игре появляется множество видов оружия, транспортных средств и прочих предметов, служащих для ликвидации преступных группировок.В новой версии Far Cry 5 предусмотрена функция вербовки соседей. Геймеры могут привлечь знакомых к содействию достижения определенных целей. Животные в игре поддаются дрессировке, стоит только проявить немного смекалки. Far Cry 5 выйдет в конце марта этого года на персональных компьютерах под управлением ОС Windows, приставках PS4 и Xbox One.