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| | Культовый плеер Winamp возродили в браузере

Культовый плеер Winamp возродили в браузере

Вчера, 20:32
Разработчик из США с помощью эмулятора воссоздал популярный некогда плеер Winamp в браузере. Программа для прослушивания музыки получила такое же внешнее оформление, как и в прошлом.

Культовый плеер Winamp возродили в браузере

 

Все люди, вспоминающие конец 90-х годов XX века с улыбкой на лице, могут воспользоваться разработкой и послушать любимые композиции на всеми забытом плеере Winamp. Программист из США предоставил возможность пользователям даже управлять настройками эквалайзера. Возрастные меломаны заинтересовались данной перспективой и уже ностальгируют по давно минувшим дням. На культовом плеер можно слушать песни в формате mp3.

Winamp создали в 1997 году. Через пять лет эта разработка стала чрезвычайно популярной. 70 млн человек предпочитали слушать мелодии с помощью данного плеера. В 2013 году проект Winamp закрыли. Нынешняя молодежь критически относится к столь старой программе. Прогресс не стоит на месте, технологии развиваются, предоставляя юзерам новые возможности.
Домбровский Сергей
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