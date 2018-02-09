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| | Хакеры атаковали российские оборонные предприятия

Хакеры атаковали российские оборонные предприятия

Сегодня, 15:01
Специалисты в области компьютерной защиты обнаружили, что на некоторые оборонные предприятия России были совершены хакерские атаки, направленные не только на нарушение работы зараженной системы, но и на её удалённый контроль.

Хакеры атаковали российские оборонные предприятия

 

Эксперты компьютерной безопасности, представляющие компанию Positive Technologies, заявили о нахождении следов хакерских атак, направленных не только против некоторых российских оборонно-промышленных предприятий, но и подобных учреждений Белоруссии, Украины, США, Казахстана и даже Японии. По словам специалистов, с помощью передовых хакерских программ и инструментов злоумышленники не только проникали в системы подобных предприятий, получая конфиденциальные сведения о их работе, но и могли удалённо контролировать некоторые системы, получая к ним полный доступ в удалённом режиме.

Хакерские атаки осуществлялись с помощью уже привычного фишинга, когда на электронные ящики сотрудников таких предприятий приходили «заражённые» письма с указанием ключевых слов, связанных с военной и политической сферой.
Александр Вест
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