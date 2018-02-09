"Яндекс" основал продюсерский центр на базе собственных медиасервисов

Интернет-компания "Яндекс" основала продюсерский центр на базе собственных медиасервисов. Об этом сообщило руководство.

Яна Татьянина

В январе сервисы "Кинопоиск", "Яндекс.Афиши", "Яндекс.Телепрограммы" и "Яндекс.Музыка" с общей аудиторией 50 млн человек в месяц выделились в дочернюю компанию "Яндекса". По словам Ольги Филипук, руководящей отделом развития в этой организации, новый продюсерский центр поддержит кинопроизводство финансами и экспертами. С помощью технологий "Яндекса" будут продвигать разножанровые фильмы, сериалы и другой контент."Яндекс" уже отчасти спродюсировал ленту "Селфи" и профинансировал "Черновик", снятый по роману автора "Ночного дозора" - Сергея Лукьяненко. Премьера "Черновика", фэнтези о стёртом из жизни человеке, намечена на март. В его промокампании, помимо "Яндекса", поучаствуют Фонд кино, "Новые люди" и прокатчик Sony Pictures.