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| | Facebook создал свой "дизлайк", но просит его не называть так

Facebook создал свой "дизлайк", но просит его не называть так

Сегодня, 14:06
Уже давно пользователи Facebook отмечают, что в определенные моменты не хватает кнопки «дизлайка», которая есть, к примеру, на YouTube. Это позволит пользователям выражать свое негативное отношение к тому или иному событию в социальной сети. Facebook решили прислушаться к пользователям и уже тестируют кнопку downvote, потому просят не называть ее «дизлайком».
 

Facebook создал свой "дизлайк", но просит его не называть так

 

Некоторые пользователи социальной сети уже заметили, что у них появилась новая кнопка. На данный момент она позволяет реагировать соответствующим образом только лишь на комментарии в Facebook. Первым делом на запрос СМИ в Facebook отметили, что тестируют кнопку downvote, а не dislike.
 
«Мы активно изучаем функцию, которая позволила бы людям давать оценку комментариям и записям на публичных страницах. Тест пока проводится только в США на небольшой доле от общей американской аудитории», - заявил официальный представитель компании.
 
Кнопка «проголосовать против» позволяет пользователю «снизить» тот или иной комментарий, в результате читающие с меньшей вероятностью увидят его. Инструмент был создан для борьбы с оскорблениями, непристойностями и троллингом, как средство сделать общение на Facebook менее «токсичным». При этом, непонятно, понимают ли в Facebook, что никто не помешает использовать downvote, наоборот, как средство агрессии.

Николай Офицеров
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