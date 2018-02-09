Голосовой помощник «Алиса» поможет заказать пиццу

Голосовой ассистент, разработанный компанией «Яндекс» под названием «Алиса», отныне может использоваться для облегчённого и ускоренного заказа пиццы. С помощью голосового помощника можно указать время доставки пиццы, а также адрес и содержание заказа.

Александр Вест

Отныне не обязательно звонить в пиццерию, чтобы оформить заказ пиццы на дом. С помощью «Алисы» можно указать все необходимые особенности интересующего заказа, который будет автоматически зарегистрирован голосовым ассистентом от «Яндекс». Сеть пиццерий именитого бренда стала первой организацией, поддерживающей работу с голосовым помощником «Алиса». Этап коммерческой реализации проекта стартует лишь через несколько месяцев из-за того, что в данный момент эта система находится на стадии тестирования.Денис Филиппов, возглавляющий отдел разработок голосовых продуктов и технологий в «Яндексе», заявил о том, что в ближайшее время в компании намерены работать над монетизацией системы «Алиса», подключая к ней новые способы дохода в сотрудничестве с новыми организациями.