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| | Голосовой помощник «Алиса» поможет заказать пиццу

Голосовой помощник «Алиса» поможет заказать пиццу

Сегодня, 12:34
Голосовой ассистент, разработанный компанией «Яндекс» под названием «Алиса», отныне может использоваться для облегчённого и ускоренного заказа пиццы. С помощью голосового помощника можно указать время доставки пиццы, а также адрес и содержание заказа.

Голосовой помощник «Алиса» поможет заказать пиццу

 

Отныне не обязательно звонить в пиццерию, чтобы оформить заказ пиццы на дом. С помощью «Алисы» можно указать все необходимые особенности интересующего заказа, который будет автоматически зарегистрирован голосовым ассистентом от «Яндекс». Сеть пиццерий именитого бренда стала первой организацией, поддерживающей работу с голосовым помощником «Алиса». Этап коммерческой реализации проекта стартует лишь через несколько месяцев из-за того, что в данный момент эта система находится на стадии тестирования.

Денис Филиппов, возглавляющий отдел разработок голосовых продуктов и технологий в «Яндексе», заявил о том, что в ближайшее время в компании намерены работать над монетизацией системы «Алиса», подключая к ней новые способы дохода в сотрудничестве с новыми организациями.
Александр Вест
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