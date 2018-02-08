Мессенджер WhatsApp испытывает собственную платежную систему

WhatsApp Pay представляет собой стандартную платежную систему. Ее участники создают виртуальные бумажники, открывается счет, на который перечисляются деньги. Пользователи могут пересылать финансовые средства другим юзерам. Сейчас испытание системы происходит исключительно в Индии. По словам экспертов, в первой половине текущего года внедрение WhatsApp Pay начнется в на территории многих государств. При этом страны не называются.
Перед началом функционирования новой платежной системы популярного мессенджера руководители американской компании Facebook свяжутся с менеджерами финансовых организаций в державах, с которыми собираются вести сотрудничество. После переговоров и заключения договоренностей в WhatsApp Pay появится возможность осуществлять денежные переводы. Представители Facebook обещают удобную и полезную систему, которая облегчит жизнь юзерам, которые часто пользуются WhatsApp.