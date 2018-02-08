Unicode Consortium добавит в эмодзи рыжих и чернокожих

Новый набор Emoji 11.0 уже готов к использованию, поэтому компании Apple, Google и Microsoft вскоре приступят к собственным стилизациям смайлов.
Сообщается, что уже в июне 2018 года пользователи смогут использовать Emoji 11.0 в своих чатах.
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Современное общество столкнулось с уникальной новинкой в мире электроники.
От Редактора
Всё тайное становится явным.
Новый набор Emoji 11.0 уже готов к использованию, поэтому компании Apple, Google и Microsoft вскоре приступят к собственным стилизациям смайлов.
Сообщается, что уже в июне 2018 года пользователи смогут использовать Emoji 11.0 в своих чатах.
Официальное заявление от представителей мессенджера WhatsApp указывает на то, что авторы WhatsApp намерены выпустить свой собственный новый набор эмодзи,
Unicode было утверждено порядка 70 эмодзи, которые станут доступными всем пользователям iPhone. Новшество планируют вводить в июне 2017 года.
Многочисленные жалобы и просьбы рыжих по всему миру, наконец, возымели результат, ведь разработчики из Силиконовой долины заявили, что в скором времени эмодзи