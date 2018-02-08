Unicode Consortium добавит в эмодзи рыжих и чернокожих

Unicode Consortium закончили создание нового пака эмодзи, в котором добавили 157 новых изображений, в том числе полностью лысых людей, чернокожих и рыжих, сообщает The Verge.

Среди новых эмодзи особо выделяются полностью лысые, чернокожие, кудрявые, рыжие и седые люди, которых не существовало в предыдущих версиях Emoji. Все емодзи с различным цветом кожи. Так же появятся супергеройские смайлы и новые изображения животных. Кроме людей и животных, список пополнится эмодзи, изображающие ноги, медицинские инструменты, кирпичи, бактерии и пиратский флаг.

Новый набор Emoji 11.0 уже готов к использованию, поэтому компании Apple, Google и Microsoft вскоре приступят к собственным стилизациям смайлов.

Zustasiia Cancarini

Сообщается, что уже в июне 2018 года пользователи смогут использовать Emoji 11.0 в своих чатах.