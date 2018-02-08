ЗОЖ в будущем? Легко! Нанотехнологии на страже здоровья

Мнения

ЗОЖ в будущем? Легко! Нанотехнологии на страже здоровья

Современное общество столкнулось с уникальной новинкой в мире электроники.

Секреты ФБР: В чём замешаны Трамп, Обама и другие президенты США?

От Редактора

Секреты ФБР: В чём замешаны Трамп, Обама и другие президенты США?

Всё тайное становится явным.

Сюжеты :

Российские ученые обнаружили в Антарктиде самый древний на Земле лед 4 разработки NASA, которые упрощают жизнь людей на Земле Ксения Собчак напророчила своё президентство при помощи алфавита Эксперты назвали лучшие подарки мужчинам на День святого Валентина В Москве под колесами поезда погибли мужчина и женщина Ведущая «Орла и Решки» Натали Неведрова покидает шоу ради семьи Ученые изучили перспективу порабощения человечества роботами В США с пистолетом: «Продажная» Собчак напугала своих избирателей выходкой Египет предложил России осуществить совместные проекты в области энергетики Самарские ученые разработали спутник для получения 3D-снимков космоса В рамках "Московской масленицы" 30 театров покажут свои спектакли Биткоин идет вниз. Что делать при обрушении рынка
| | Unicode Consortium добавит в эмодзи рыжих и чернокожих

Unicode Consortium добавит в эмодзи рыжих и чернокожих

Вчера, 23:05
Unicode Consortium закончили создание нового пака эмодзи, в котором добавили 157 новых изображений, в том числе полностью лысых людей, чернокожих и рыжих, сообщает The Verge.

Unicode Consortium добавит в эмодзи рыжих и чернокожих

 

Новый набор Emoji 11.0 уже готов к использованию, поэтому компании Apple, Google и Microsoft вскоре приступят к собственным стилизациям смайлов.

Среди новых эмодзи особо выделяются полностью лысые, чернокожие, кудрявые, рыжие и седые люди, которых не существовало в предыдущих версиях Emoji. Все емодзи с различным цветом кожи. Так же появятся супергеройские смайлы и новые изображения животных. Кроме людей и животных, список пополнится эмодзи, изображающие ноги, медицинские инструменты, кирпичи, бактерии и пиратский флаг.

Unicode Consortium добавит в эмодзи рыжих и чернокожих

 

Сообщается, что уже в июне 2018 года пользователи смогут использовать Emoji 11.0 в своих чатах.
Zustasiia Cancarini
Новости по теме
WhatsApp выпускает cобственный набор эмодзи
WhatsApp выпускает cобственный набор эмодзи

Официальное заявление от представителей мессенджера WhatsApp указывает на то, что авторы WhatsApp намерены выпустить свой собственный новый набор эмодзи,

В новом наборе эмодзи появятся вампиры и эльфы‍
В новом наборе эмодзи появятся вампиры и эльфы‍

Unicode было утверждено порядка 70 эмодзи, которые станут доступными всем пользователям iPhone. Новшество планируют вводить в июне 2017 года.

К эмодзи после многочисленных жалоб добавят
К эмодзи после многочисленных жалоб добавят "рыжие" смайлики

Многочисленные жалобы и просьбы рыжих по всему миру, наконец, возымели результат, ведь разработчики из Силиконовой долины заявили, что в скором времени эмодзи

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости