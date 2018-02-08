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| | В Сеть «слили» исходный код iOS от Apple

В Сеть «слили» исходный код iOS от Apple

Вчера, 22:19
Неизвестные хакеры опубликовали в Сети код для загрузчика iBoot, управляющего процессами начала работы и загрузки данных для iOS от американской компании Apple. Пользователи назвали случившееся самой большой утечкой за все время существования «яблочной» корпорации.

В Сеть «слили» исходный код iOS от Apple

 

Вышеуказанный код загрузчика предназначен для iOS 9.3, но может успешно применяться и для более современных версий программы. Для этого хакеры должны проявить немножечко смекалки и терпения. По мнению технически подкованных специалистов, мошенники получили прекрасную возможность сделать софт компании Apple по-настоящему уязвимым. Система безопасности продукции корпорации находится в опасности. Сотрудники организации настояли на удалении кода iBoot.

Официальных комментариев со стороны руководителей Apple по поводу данного инцидента не поступало. По словам экспертов, менеджеры корпорации стараются сохранить хорошую мину при плохой игре. Хакеры получат огромное преимущество при попытках взлома системы iOS, если воспользуются выложенной в Сети информацией.
Домбровский Сергей
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