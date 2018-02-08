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| | NOKIA проверила 5G для внедрения в киберспорт

NOKIA проверила 5G для внедрения в киберспорт

Вчера, 20:19
Финская компания NOKIA проверила 5G для внедрения в киберспорт. Специалисты запустили компьютерный шутер Overwatch, подключаясь к серверам именно через эту сеть, как сообщает VistaNews.

NOKIA проверила 5G для внедрения в киберспорт

 

Об этом представители финской компании NOKIA рассказали в Twitter, делая отсылку к своим шведским коллегам из Telia Company. Проверка осуществлялась совместно двумя компаниями с использованием разрабатываемого и совершенствующегося варианта сети 5G. Проверяли возможности в финском городе Эспоо, где расположена лаборатория инноваций NOKIA.



В качестве главного эксперта позвали геймера Йону Лэппанена, у которого игровой стаж составляет 15 лет. Он отметил, что функциональность 5G приятно его поразила. Скорость соединения и эффективность подключения были на очень высоком уровне, несмотря на то, что сеть мобильная. Геймер подчеркнул, что для киберспорта очень важен именно качественный интернет, поскольку при малейшем ухудшении связи легко можно проиграть. Лаппанен подчеркнул, что NOKIA и Telia Company смогут вытянуть виртуальный спорт выше через 5G.

Ирина Летинская
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