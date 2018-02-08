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| | Пользователей сети шокировало сексистское интервью с женщиной-политиком 1970 года

Пользователей сети шокировало сексистское интервью с женщиной-политиком 1970 года

Вчера, 19:32
Сеть возмутило издевательство телеведущих BBC Робина Дэя и Клиффа Мишельмора над женщиной-политиком Джанет Фукс в интервью 1970 года. Видео 50-летней давности опубликовал в Twitter политобозреватель Мартин Оутс.

Пользователей сети шокировало сексистское интервью с женщиной-политиком 1970 года

 

В ночь парламентских выборов, в которых участвовала и победила Фукс, ей задавали оскорбительные сексистские вопросы. Дэй называл её "миссис" вместо "мисс", спрашивал о личной жизни и хвалил не за политические достижения, а за внешность. Узнав, что Фукс 34 года, Дэй отметил - "хорошо сохранилась".

Фукс спросили о политических интересах. Она ответила, что озабочена проблемами образования и ролью женщин в британской политике. Мужчины не стали развивать тему и вернулись ко внешности Фукс. Мишельмор назвал её великолепнейшей рыжей женщиной.


Видео возмутило пользовательниц Twitter. Хихикавших в студии людей C.A. Hebblethwaite назвала "свиным стадом". А blank называет ведущих нарциссическими хамами и отмечает собранность, которая выгодно выделяла Фукс на фоне окружения.
Яна Татьянина
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