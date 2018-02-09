YouTube попытался научить дошкольников точить ножи

Пользователи весьма известного детского приложения под названием YouTube Kids, в котором доступны видеоролики, соответствующие установленным возрастным ограничениям, заметили, что к просмотру детям предлагаются видео, обучающие заточке ножей.

Александр Вест

Главной особенностью приложения YouTube Kids является внедрённый фильтр, который не пропускает взрослый контент к проигрыванию в программе. Однако, встревоженные пользователи поспешили поделиться своей находкой с широкой общественностью, рассказав о том, что на видеохостинге в последнее время каким-то образом появляются сотни видеороликов, не предназначенных для просмотра детьми, однако, подобные видео не имеют возрастных ограничений.Взволнованные родители обратились напрямую к разработчикам приложения в Google, на что создатели программы ответили, что в ближайшем будущем борьба с нежелательным контентом обретёт разительно новый характер, обзаведясь инструментами, которые исключат видео, подобные обучениям заточке ножей, с показа в YouTube Kids.