ЗОЖ в будущем? Легко! Нанотехнологии на страже здоровья

Мнения

ЗОЖ в будущем? Легко! Нанотехнологии на страже здоровья

Современное общество столкнулось с уникальной новинкой в мире электроники.

Секреты ФБР: В чём замешаны Трамп, Обама и другие президенты США?

От Редактора

Секреты ФБР: В чём замешаны Трамп, Обама и другие президенты США?

Всё тайное становится явным.

Сюжеты :

Российские ученые обнаружили в Антарктиде самый древний на Земле лед 4 разработки NASA, которые упрощают жизнь людей на Земле Ксения Собчак напророчила своё президентство при помощи алфавита Эксперты назвали лучшие подарки мужчинам на День святого Валентина В Москве под колесами поезда погибли мужчина и женщина Ведущая «Орла и Решки» Натали Неведрова покидает шоу ради семьи Ученые изучили перспективу порабощения человечества роботами В США с пистолетом: «Продажная» Собчак напугала своих избирателей выходкой Египет предложил России осуществить совместные проекты в области энергетики Самарские ученые разработали спутник для получения 3D-снимков космоса В рамках "Московской масленицы" 30 театров покажут свои спектакли Биткоин идет вниз. Что делать при обрушении рынка
| | YouTube попытался научить дошкольников точить ножи

YouTube попытался научить дошкольников точить ножи

Сегодня, 04:30
Пользователи весьма известного детского приложения под названием YouTube Kids, в котором доступны видеоролики, соответствующие установленным возрастным ограничениям, заметили, что к просмотру детям предлагаются видео, обучающие заточке ножей.

YouTube попытался научить дошкольников точить ножи

 

Главной особенностью приложения YouTube Kids является внедрённый фильтр, который не пропускает взрослый контент к проигрыванию в программе. Однако, встревоженные пользователи поспешили поделиться своей находкой с широкой общественностью, рассказав о том, что на видеохостинге в последнее время каким-то образом появляются сотни видеороликов, не предназначенных для просмотра детьми, однако, подобные видео не имеют возрастных ограничений.

Взволнованные родители обратились напрямую к разработчикам приложения в Google, на что создатели программы ответили, что в ближайшем будущем борьба с нежелательным контентом обретёт разительно новый характер, обзаведясь инструментами, которые исключат видео, подобные обучениям заточке ножей, с показа в YouTube Kids.
Александр Вест
Новости по теме
Версия YouTube
Версия YouTube "Kids" расширяется до интеллектуальных телевизоров

Приложение YouTube Kids будут поддерживать телевизоры от LG, Samsung и Sony.

Google открыла доступ к бета-версии YouTube Go для офлайн-просмотра‍
Google открыла доступ к бета-версии YouTube Go для офлайн-просмотра‍

Бета-версия приложения YouTube Go уже имеется в общем доступе. Любой желающий может скачать его в Google Play.

Платная версия сервиса YouTube избавится от рекламы
Платная версия сервиса YouTube избавится от рекламы

Сервис YouTube обзаведётся платной версией, позволяющей пользователям отключать рекламу. Речь идёт в первую очередь о платформе Kids.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости