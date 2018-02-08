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| | «Ростелеком» и BOOTLEG сняли сериал из 34 эпизодов, длящийся 6 минут

«Ростелеком» и BOOTLEG сняли сериал из 34 эпизодов, длящийся 6 минут

Сегодня, 15:06
Агентства BOOTLEG и Dentsu Aegis Network сняли для "Ростелекома" рекламу, представляющую собой сериал из 34 эпизодов и длящуюся, в общей сложности, 6 минут. Об этом рассказали представители компаний.

«Ростелеком» и BOOTLEG сняли сериал из 34 эпизодов, длящийся 6 минут

 

Новую рекламу в формате преролл-сериала "Трезвон" будут показывать перед сетевыми видеороликами. Серии по 10 секунд расскажут интернет-юзерам и о жизни простой семьи, и об услугах "Ростелекома" - "Видеопрокате", "Родительском контроле", "Отложенном платеже" и других. В эпизодах уместили по 5 секунд игрового текста и столько же демо-текста. У сезона есть собственный сюжет, завязка и кульминация. Он начинается с телефонного звонка.


Дмитрий Грачёв, режиссёр сериала, называет проект "телеспектаклем, наполненным коммерческим смыслом". В съёмках использовали элементы комедии и триллеров. Грачёв отметил, что жанр получившегося сериала - новый, и предложил зрителям его назвать.
Яна Татьянина
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Комментарии (1):

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А что он прям разным людям разное показано? не понимаю как такое можно сделать
Сегодня, 15:17
написал: zorg88
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