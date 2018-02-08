«Ростелеком» и BOOTLEG сняли сериал из 34 эпизодов, длящийся 6 минут

Новую рекламу в формате преролл-сериала "Трезвон" будут показывать перед сетевыми видеороликами. Серии по 10 секунд расскажут интернет-юзерам и о жизни простой семьи, и об услугах "Ростелекома" - "Видеопрокате", "Родительском контроле", "Отложенном платеже" и других. В эпизодах уместили по 5 секунд игрового текста и столько же демо-текста. У сезона есть собственный сюжет, завязка и кульминация. Он начинается с телефонного звонка.
«Ростелеком» и BOOTLEG сняли сериал из 34 эпизодов, длящийся 6 минутСегодня, 15:06
В США состоялась премьера нового сезона сериала Дэвида Линча "Твин Пикс". На канале Showtimе показали сразу две серии.
В популярной социальной сети Instagram стартовал показ мини-сериала Shield 5. Длительность каждого нового эпизода составила 15 секунд. Такое время является
1 февраля начались съёмки шестого сезона российского телесериала "Восьмидесятые" на телеканале СТС. Сообщается, что в него войдут 33 новые серии.
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