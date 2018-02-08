«Ростелеком» и BOOTLEG сняли сериал из 34 эпизодов, длящийся 6 минут

Агентства BOOTLEG и Dentsu Aegis Network сняли для "Ростелекома" рекламу, представляющую собой сериал из 34 эпизодов и длящуюся, в общей сложности, 6 минут. Об этом рассказали представители компаний.





Яна Татьянина

Новую рекламу в формате преролл-сериала "Трезвон" будут показывать перед сетевыми видеороликами. Серии по 10 секунд расскажут интернет-юзерам и о жизни простой семьи, и об услугах "Ростелекома" - "Видеопрокате", "Родительском контроле", "Отложенном платеже" и других. В эпизодах уместили по 5 секунд игрового текста и столько же демо-текста. У сезона есть собственный сюжет, завязка и кульминация. Он начинается с телефонного звонка.Дмитрий Грачёв, режиссёр сериала, называет проект "телеспектаклем, наполненным коммерческим смыслом". В съёмках использовали элементы комедии и триллеров. Грачёв отметил, что жанр получившегося сериала - новый, и предложил зрителям его назвать.