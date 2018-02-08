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| | Создатели S.T.A.L.K.E.R выпустили новую игру про Чернобыль

Создатели S.T.A.L.K.E.R выпустили новую игру про Чернобыль

Сегодня, 14:24
Сотрудники студии Vostok Games и издательства Focus Home Interactive рассказали о том, как они работают над новой игрой про Чернобыль Fear the Wolves. Разработчики S.T.A.L.K.E.R обещают создать софт в течение этого года.

Создатели S.T.A.L.K.E.R выпустили новую игру про Чернобыль

 

По словам программистов, в игре геймеры смогут решать поставленные задачи самостоятельно или объединяясь в группы по интересам. В Fear the Wolves участники будут конкурировать не только с другими пользователями, но и с различными мутантами, монстрами и прочей нечистью. В игре юзеры столкнутся с аномалиями, появившимися из-за повышенного уровня радиации по причине аварии на атомной станции. В Fear the Wolves изменяется погода, после дня наступает ночь.

Разработчики признались пользователям в том, что они занимаются созданием новой игры о Чернобыле всего несколько месяцев, но обещают выпустить версию для персональных компьютеров и приставок уже в текущем году. Возможно программисты воспользуются прежними наработками, дабы ускорить процесс создания Fear the Wolves.
Домбровский Сергей
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