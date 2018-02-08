Обойти Controlled Folder Access энтузиасты смогли с помощью Office

Испанский специалист в области кибербезопасности поделился с широкой общественностью своим новым открытием, в котором он сумел обойти функцию под названием Controlled Folder Access с помощью набора программ Microsoft Office.

Александр Вест

Благодаря пакету данных Office испанский компьютерный эксперт сумел получить доступ к необходимым директориям в обход ограничений, созданных Controlled Folder Access. Данная функция была представлена ещё в прошлом году компанией Microsoft для 10-й версии ОС Windows. Компьютерные эксперты сумели обойти данную функцию безопасности спустя три месяца после её презентации. Как оказалось, специалисты Microsoft разрешили Microsoft Office изменять файлы в Controlled Folder Access, что, по мнению эксперта из Испании, открывает доступ к компьютерам пользователей для многочисленных вредоносных программ.Сотрудники Microsoft уже осведомлены о данной уязвимости и в ближайшее время должны исправить эту оплошность в последующих обновлениях для операционной системы.