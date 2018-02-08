ЗОЖ в будущем? Легко! Нанотехнологии на страже здоровья

Мнения

ЗОЖ в будущем? Легко! Нанотехнологии на страже здоровья

Современное общество столкнулось с уникальной новинкой в мире электроники.

Секреты ФБР: В чём замешаны Трамп, Обама и другие президенты США?

От Редактора

Секреты ФБР: В чём замешаны Трамп, Обама и другие президенты США?

Всё тайное становится явным.

Сюжеты :

Российские ученые обнаружили в Антарктиде самый древний на Земле лед 4 разработки NASA, которые упрощают жизнь людей на Земле Ксения Собчак напророчила своё президентство при помощи алфавита Эксперты назвали лучшие подарки мужчинам на День святого Валентина В Москве под колесами поезда погибли мужчина и женщина Ведущая «Орла и Решки» Натали Неведрова покидает шоу ради семьи Ученые изучили перспективу порабощения человечества роботами В США с пистолетом: «Продажная» Собчак напугала своих избирателей выходкой Египет предложил России осуществить совместные проекты в области энергетики Самарские ученые разработали спутник для получения 3D-снимков космоса В рамках "Московской масленицы" 30 театров покажут свои спектакли Биткоин идет вниз. Что делать при обрушении рынка
| | Обойти Controlled Folder Access энтузиасты смогли с помощью Office

Обойти Controlled Folder Access энтузиасты смогли с помощью Office

Вчера, 23:30
Испанский специалист в области кибербезопасности поделился с широкой общественностью своим новым открытием, в котором он сумел обойти функцию под названием Controlled Folder Access с помощью набора программ Microsoft Office.

Обойти Controlled Folder Access энтузиасты смогли с помощью Office

 

Благодаря пакету данных Office испанский компьютерный эксперт сумел получить доступ к необходимым директориям в обход ограничений, созданных Controlled Folder Access. Данная функция была представлена ещё в прошлом году компанией Microsoft для 10-й версии ОС Windows. Компьютерные эксперты сумели обойти данную функцию безопасности спустя три месяца после её презентации. Как оказалось, специалисты Microsoft разрешили Microsoft Office изменять файлы в Controlled Folder Access, что, по мнению эксперта из Испании, открывает доступ к компьютерам пользователей для многочисленных вредоносных программ.

Сотрудники Microsoft уже осведомлены о данной уязвимости и в ближайшее время должны исправить эту оплошность в последующих обновлениях для операционной системы.
Александр Вест
Новости по теме
Microsoft останавливает функционирование Office Access в апреле будущего года
Microsoft останавливает функционирование Office Access в апреле будущего года

Microsoft останавливает функционирование Office Access в апреле будущего года. На такой шаг корпорацию вынуждает пойти отсутствие возможности взаимодействия с

В России представлен отечественный аналог Microsoft Office
В России представлен отечественный аналог Microsoft Office

Стороной обойти отечественный рынок it с разрастающимся трендом на всю продукцию российского производства обойти не удалось. Совсем скоро на смену привычному

Microsoft обновила Office для пользователей Apple Mac
Microsoft обновила Office для пользователей Apple Mac

Для пользователей Apple Mac вышла финальная версия Office 2016 от Microsoft. Это крупнейшее обновление пакета программ за последние 5 лет, заявляют в Apple.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости