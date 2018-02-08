В соцсетях стали бороться со стрессом с помощью нарезки мыла

Довольно нестандартный способ борьбы со стрессом отыскали пользователи на просторах социальных сетей. Заключается он в роликах, на которых их авторы без слов и каких-либо комментариев нарезают специальным ножом мыло, о чем рассказали Mashable.

Подобные ролики относятся к существующему на YouTube уже несколько лет феномену роликов, которые исследуют автономную сенсорную меридиональную реакцию (ASMR). Относится она к восприятию, при котором человек получает приятные ощущения от комбинации аудиовизуальных ощущений, которые ему дают в АСМР-ролике. Одной из разновидности триггеров (именно так артисты данного течения называют предметы или звуки, что вызывают расслабление и эффект АСМР) и стала нарезка мыла.

Этот метод помогает бороться со стрессом, депрессией, проблемами со сном и паническими атаками. Один из популярных аккаунтов в Istagram, посвященный этой тематике, принадлежит двум жительницам Санкт-Петербурга. Короткие видеоролики, публикуемые девушками, смотрит приблизительно 327 тысяч человек.

Согласно данным сайта Know Your Meme, первое упоминание термина ASMR было зафиксировано еще 25 февраля 2010 года в названии группы на Facebook. Предложено оно было создательницей Дженнифер Аллен, которая основывалась на дискуссиях на форуме SteadyHealth, в ходе которой многие участники обсуждали ранее не описанные эмоции.

Николай Офицеров