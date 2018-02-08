Роскомнадзор пресек распространение фейковой атрибутики ЧМ-2018 на 200 сайтах

Роскомнадзор заблокировал почти 200 интернет-порталов, торгующих поддельной атрибутикой ЧМ-2018 и FIFA. Также контролирующий орган пресек продажу фейковых билетов на игры мундиаля.

Дарья Светозарова

Все сайты-нарушители попали в Единый реестр на основании решений суда. При этом владельцы 169 ресурсов заблокировали свои сайты самостоятельно еще 15 порталов были подвергнуты блокировке со стороны операторов связи. Еще 15 сайтов на грани закрытия, им разосланы соответствующие уведомления.Ранее о возросшей активности мошенников предупредили эксперты из фирмы Group-IB. Эта компания занимается расследованием кибермахинаций и предотвращением преступлений, связанный с интернетом.Чтобы привлечь внимание юзеров, порталы используют такие словосочетания в названиях как FIFA, Russia, WorldСup2018, tickets, а также русские «чемпионат мира» и подобные. Аналогичных ресурсов насчитывается примерно 37 000, и это не считая рекламы в соцсетях. В контекстной рекламе используется бренд ЧМ-2018. Иногда эти тизеры направляют на неофициальные сайты.