ЗОЖ в будущем? Легко! Нанотехнологии на страже здоровья

Мнения

ЗОЖ в будущем? Легко! Нанотехнологии на страже здоровья

Современное общество столкнулось с уникальной новинкой в мире электроники.

Космическое влияние или на что способны звезды: Россияне готовятся к параду планет

От Редактора

Космическое влияние или на что способны звезды: Россияне готовятся к параду планет

Застанет ли нас это событие врасплох?

Сюжеты :

В США с пистолетом: «Продажная» Собчак напугала своих избирателей выходкой Египет предложил России осуществить совместные проекты в области энергетики Самарские ученые разработали спутник для получения 3D-снимков космоса В рамках "Московской масленицы" 30 театров покажут свои спектакли Биткоин идет вниз. Что делать при обрушении рынка Новосибирец-должник притворился мешком с картошкой Соседи пристыдили Шепелева за скандал с родителями Жанны Фриске Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак
| | VPN-сервис с многомиллионной аудиторией пользователей оказался не анонимным

VPN-сервис с многомиллионной аудиторией пользователей оказался не анонимным

Сегодня, 13:54
Всемирно известный VPN-сервис под названием Hotspot Shield, которым пользуются более 500 миллионов человек по всему миру, оказался вовсе не анонимным, как заявляли его разработчики.

VPN-сервис с многомиллионной аудиторией пользователей оказался не анонимным

 

Из-за найденной уязвимости, которая находится в исходном коде компьютерной программы, многомиллионная аудитория пользователей денного сервиса оказалась в опасности взлома. С помощью уязвимости злоумышленники могут заполучить данные о названии беспроводной сети, которой пользуется клиент VPNсервиса, а также посредством некоторых манипуляций хакеры способны узнать точное местоположение пользователей.

Для безопасного соединения пользователей с сервисом в Hotspot Shield используют отдельный сервер, в котором и была найдена уязвимость, позволяющая получить доступ к некоторым персональным данным пользователей. В течение нескольких дней представители данного сервиса пообещали выпустить обновление программы, в котором эта уязвимость будет исправлена.
Александр Вест
Новости по теме
Flash Player раскритиковали за уязвимости для хакеров
Flash Player раскритиковали за уязвимости для хакеров

В Южной Корее эксперты предупредили пользователей об 0-day уязвимости программы. Недоработка есть на всех версия плеера, начиная с самой новой 28.0.0.13 и

В результате взлома CCleaner, хакеры получили данные миллионов пользователей
В результате взлома CCleaner, хакеры получили данные миллионов пользователей

Взломав известную программу CCleaner, неизвестные хакеры получили данные 2,27 миллионов пользователей. Такая информация опубликована на сайте создателя

Хакеры взломали Snapchat и опубликовали в общем доступе данные 4,6 млн. пользователей
Хакеры взломали Snapchat и опубликовали в общем доступе данные 4,6 млн. пользователей

Хакеры взломали сервер Snapchat, дабы создатели сервиса обмена сообщениями усилили систему защиты. В результате взлома данные 4,6 млн. пользователей были

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости