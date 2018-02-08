VPN-сервис с многомиллионной аудиторией пользователей оказался не анонимным

Всемирно известный VPN-сервис под названием Hotspot Shield, которым пользуются более 500 миллионов человек по всему миру, оказался вовсе не анонимным, как заявляли его разработчики.

Александр Вест

Из-за найденной уязвимости, которая находится в исходном коде компьютерной программы, многомиллионная аудитория пользователей денного сервиса оказалась в опасности взлома. С помощью уязвимости злоумышленники могут заполучить данные о названии беспроводной сети, которой пользуется клиент VPNсервиса, а также посредством некоторых манипуляций хакеры способны узнать точное местоположение пользователей.Для безопасного соединения пользователей с сервисом в Hotspot Shield используют отдельный сервер, в котором и была найдена уязвимость, позволяющая получить доступ к некоторым персональным данным пользователей. В течение нескольких дней представители данного сервиса пообещали выпустить обновление программы, в котором эта уязвимость будет исправлена.