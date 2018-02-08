Назван пост с наибольшим количеством лайков в Instagram

Всемирно известная модель из США Кайли Дженнер стала обладательницей нового мирового рекорда по количеству лайков, оставленных под одним фото в сети микроблогов Instagram. Её публикацию с фотографией первенца модели оценили более 13 миллионов фанатов.

В официальном Instagram-аккаунте Кайли Дженнер, на который подписаны более 103 миллионов её поклонников, появилось фото, на котором запечатлён момент того, как модель держит ручку её младенца, которого она родила ещё в минувший четверг, 1 февраля. Невероятно трогательное фото сумело набрать около 15 миллионов лайков менее чем за сутки. Отметим, что кроме лайков публикация Дженнер обзавелась более чем 667 тысячами комментариев, в которых её поклонники с разных уголков Земли поздравили её с пополнением в семействе, пожелав ребёнку крепкого здоровья.

Александр Вест

Заметим, предыдущий рекорд по количеству лайков ранее принадлежал футболисту Криштиану Роналду, загрузивший фото со своим новорожденным ребёнком, которое оценили более 11 миллионов его подписчиков.