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| | Костюм "человека-туалета" признали лучшим в мире

Костюм "человека-туалета" признали лучшим в мире

Сегодня, 11:34
Представители Reddit начали накануне жаркий спор на тему того, какой именно костюм следует признать лучшим в мире. Им оказался человек внутри биотуалета. Естественно, не в буквальном смысле, ведь это костюм. На форуме данное обсуждение ведется до сих пор.
 

Костюм "человека-туалета" признали лучшим в мире

 

Изобретение состоит из макета биотуалета, куда потенциально мог бы поместиться еще один человек, которого можно прикрепить к костюму с маской. По задумке создателя, обладатель наряда должен будет держать кабинку у себя на руках. Исходя из ленты комментариев, пользователей экстравагантный костюм привел в настоящий восторг.
 
«Самое точное, конечно же то, что смотрит он в телефон, сидя верхом на унитазе. Кроме того, он без рубашки», - пишет один из пользователей в комментариях, обсуждая публикацию.
 
Многие также начали шутить на тему того, что должно быть, либо очень легко, либо крайне трудно пользоваться ванной в этом костюме.
 
«Это бразильский карнавал в его лучшем проявлении. Ну, а на самом деле, реально говнокостюм», - заключили в одной из веток комментариев.

Николай Офицеров
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