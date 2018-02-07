PornoHub удалил фальшивые ролики с участием известных актрис

Никита Готский

Представители PornoHub заявили, что фальшивые ролики монтируются без должного на то согласия самих актеров. Сайт не допускает такого контента на своих страницах, поэтому такие записи будут немедленно удаляться. Ресурс приравнивает фейковые ролики к некой порнографической мести запрещенной на сайте.Аналогичной позиции придерживается и Twitter. Администратора соцсети станут блокировать аккаунты, которые публикуют скриншоты и ссылки на фальшивые порноролики при участии известных актрис. Ранее от таких кадров отказался гиф-сервис Gfycat. Сайт убрал весь контент такого типа.