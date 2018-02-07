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| | Новая капча пропускает на сайт только роботов

Новая капча пропускает на сайт только роботов

Сегодня, 15:37
В интернет сети появился необычный вид капчи, который пропускает на сервер только роботов и не пропускает людей.

Новая капча пропускает на сайт только роботов

 

Разработчики проекта Do Something Good создали специальную капчу, в которой изображения выбраны в таком порядке, чтобы распознать их мог только робот. В отличии от классического ключа, который применяется для распознавания ботов, новый вид капчи предназначен для противоположной цели, не пропускать человека на сайт.

Как заявляют создатели, такой компьютерный тест смогут разгадать только роботы. На сайте Humans Not Invited уже применяют такую капчу и если пользователь сети ее неправильно расшифрует, сайт сообщает посетителю, что он человек, и ему здесь делать нечего.
Петр Иванов
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