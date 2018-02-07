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| | Monero тайно майнил биткоины на MacUpdate

Monero тайно майнил биткоины на MacUpdate

Сегодня, 16:32
В компании рассказали, что ряд программ на сайте MacUpdate были заражены вирусом Monero. Троян незаконно майнит криптовалюту.

Monero тайно майнил биткоины на MacUpdate

 

Данный инцидент произошел в начале февраля. Вирус атаковал Deeper, OnyX и Firefox. Сотрудники MacUpdate оперативно смогли зафиксировать возникшую проблему и вскоре обнародовали предупреждение для своих клиентов. В администрации портала признали, что допустили ошибку, и сами приложения нападению не подвергались. Это значит, что хакеры подменили фальшивыми документами официальные данные для загрузки, имеющиеся на MacUpdate.

По мнению аналитиков, злоумышленники только начинают свой путь в данной деятельности, потому как у них возникли сложности с действиями о неполноценной работе у недостоверных приложений. К примеру, вирусная OnyX должна была функционировать на macOS 10.7, но «наживка» просила 13-ю программу. Обстановка с фальшивым Deeper складывалась похожим образом, но здесь «приманкой» применялся неверный OnyX, что выдало подлог.
Никита Готский
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