Monero тайно майнил биткоины на MacUpdate

В компании рассказали, что ряд программ на сайте MacUpdate были заражены вирусом Monero. Троян незаконно майнит криптовалюту.

Никита Готский

Данный инцидент произошел в начале февраля. Вирус атаковал Deeper, OnyX и Firefox. Сотрудники MacUpdate оперативно смогли зафиксировать возникшую проблему и вскоре обнародовали предупреждение для своих клиентов. В администрации портала признали, что допустили ошибку, и сами приложения нападению не подвергались. Это значит, что хакеры подменили фальшивыми документами официальные данные для загрузки, имеющиеся на MacUpdate.По мнению аналитиков, злоумышленники только начинают свой путь в данной деятельности, потому как у них возникли сложности с действиями о неполноценной работе у недостоверных приложений. К примеру, вирусная OnyX должна была функционировать на macOS 10.7, но «наживка» просила 13-ю программу. Обстановка с фальшивым Deeper складывалась похожим образом, но здесь «приманкой» применялся неверный OnyX, что выдало подлог.