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| | Telegram опередил Viber по количеству передачи данных

Telegram опередил Viber по количеству передачи данных

Сегодня, 15:14
Сотрудники департамента информационных технологий, которые вели статистику о количестве переданной информации и посещаемости социальных сетей Telegram и Viber, определили, что Telegram доминирует.

Telegram опередил Viber по количеству передачи данных

 

В России был создан рейтинг посещаемости и применения в пользование социальных сетей. Который показал результат: WhatsApp 3,92 (1,1 Терабайта), Telegram 1,97 (0,57 ТБ), Skype 1,36 (0,39 ТБ) и Viber 0,68 (0,2 ТБ). В итоге департамент информационных технологий объявил, что через социальную сеть Telegram больше проходит информации чем через Viber.

Также прошел рейтинг посещаемости и между социальными сетями: «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Facebook». На первом месте оказалась соцсеть «Facebook», на втором «ВКонтакте», а потом уже «Однокластники».
Пелагея Лебединская
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