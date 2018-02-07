Telegram дал согласие на авторизацию пользователей через мессенджер

Telegram предоставил виджет для активации на сайтах пользователей через мессенджер.

Пелагея Лебединская

Новый виджет выйдет под названием Telegram Login. Он будет прост в использовании и его возможно будет установить на любой сайт. Для этого всего лишь надо в указанной графе напечатать свой номер мобильной связи и получить код, с помощью которого устанавливаешь на сайт виджет. В Telegram владельца сайта будет видно лишь снимок и собственное имя, номер мобильного телефона для всех остальных будет засекречен. Также в Telegram входит функция оповещения пользователя, при каждом входе на его сайт.Еще владельцу сайта представится возможность вести переписку с пользователем в мессенджере через ботов. Также ботов можно будет применять и для отправки важного материала и принятия платежей от потребителей.