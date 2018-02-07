Новый троян-шифровальщик заражает компьютеры с ОС Windows

Эксперты антивирусной лаборатории Dr.Web поведали о новом виде современных вирусов, которые угрожает большинству пользователей с персональными компьютерами на операционной системе Windows.

Александр Вест

Создатели нового вируса-шифровальщика назвали её GandCrab!, однако антивирусные специалисты именуют её не иначе, как Trojan.Encoder.24384. Проникнув в операционную систему «жертвы», троян начинает активное шифрование всех данных системных и служебных списков, а также данные сетевых и съёмных накопителей. Шифрование каждого отдельного диска благодаря современному подходу хакеров происходит в отдельном ключе. После завершения всех процедур шифрования троян-шифровальщик отправляет на сервер данные о том, сколько файлов было зашифровано и сколько времени программе на это понадобилось.После окончания шифрования компьютер «жертвы» блокируется, а на дисплей выводится надпись с требованием определённого выкупа для возврата всех данных. Специалисты уверяют, что в данный момент расшифровка считается практически невозможной.