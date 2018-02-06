Эксперт раскрыл секрет безопасности в Сети

Сейчас очень актуальна тема защиты своего аккаунта от злоумышленников, поэтому сайты и пользователи все больше обращают внимание на то, чтобы пароль был надежным, чтобы защитить себя от взлома. Эксперты по этой теме дали несколько советов:

Первый совет: один пароль лучше не использовать на нескольких сайтах. Второй: комбинацию следует менять не реже, чем два раза в год. Третий: пароль должен быть сложным, даты рождения и имена не подойдут. Лучше всего подойдут сокращения до первых букв от лозунгов или стихотворений. И последний совет гласит, если у вас все же был одинаковый пароль на нескольких сайтах, и его взломали - следует поменять его на всех аккаунтах, что у вас есть.Если соблюдать эти несложные правила, то ваши личные данные будут в безопасности.Однако не только пользователей волнует этот вопрос. Сайты тоже заинтересованы в том, чтобы их сервис был безопасным и защищенным. Поэтому большинство сайтов при регистрации не принимает легкий пароль, а просит ввести пользователю более сложный. Также, все больше сайтов прибегает к двухшаговой авторизации, при которой помимо пароля нужно ввести еще одноразовый код, который приходит путем SMS-сообщение или в приложение на девайсе.Со временем Интернет эволюционирует, и методы защиты все улучшаются, но не стоит забывать, что лучше становятся и методы взлома. Поэтому,всегда следует максимально следить за своей информацией, которая находится в сети.