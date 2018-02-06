Telegram удалили из AppStore в связи с распространением детской порнографии

Мессенджер Telegram удаляли из App Store по причине детских порнографических материалов. Об этом рассказали представители Apple.

Никита Готский

В начале февраля приложение Telegram для iOS пропадало из AppStore из-за распространения в мессенджере детской порнографии. Ранее сотрудников американской «яблочной» компании оповестили, что в Telegram имеется запрещенный к просмотру контент, включая детское порно. Изучив проблему, инженеры приняли решение убрать мессенджер из магазина корпорации. Они предупредили создателей программы, а также сообщили о произошедшем в Центр пропавших детей. В Apple заявили, что никогда не станут продвигать запрещенный контент в AppStore и быстро примут меры, как только узнают о новых подобных инцидентах.Следует напомнить, в первый день февраля компания убрала из собственного онлайн-маркета мессенджер Telegram. Основатель приложение Павел Дуров заявил, что возникшая проблема незначительная и вскоре ресурс заработает. Позже выяснилось, что причиной блокировки стал незаконный контент.