Миллионы людей пользуются популярным приложением сервиса «Максим»

Количество скачиваний приложения в интернет-магазинах Google Play и App Store уже превысила 5 миллионов.

Приложение «Максим: заказ такси» на сегодняшний день имеет огромную популярность среди пользователей. Услуга входит в категорию миллионеров по числу скачиваний за 2014 год. Число скачиваний приложения растет с каждым годом. Пользовательская оценка программы составляет 4,6. Это самый высший показатель среди крупнейших сервисов такси во всем мире.Приложение на iOS занимает второе место, а на Windows Phone — третье. Этими версии так же используют миллионы людей. Алексей Маркин, директор по региональному развитию сервиса, рассказал, что с каждым годом все больше людей совершают заказы такси через приложение.Сервис создан, чтобы предоставлять людям выбор и сделать заказ такси максимально удобным, добавил Маркин. Сервис «Максим» выпустил свое первое приложение для заказа такси еще в 2007 году. Это было одним из первых мобильных приложений в России. Пользователям нужно было настраивать приложение вручную, заказывать такси через телефонное меню было очень сложно. В 2012 году сервис выпустил приложение «Максим: заказ такси» для Android и iOS, в начале 2013 года — для Windows Phone. Теперь сервис постоянно усовершенствует приложение.