YouTube научился майнит биткоины с помощью рекламы

Троян настроили таким образом, дабы загружать процессоры на большую часть их мощности при открытой вкладке с рекламным постами. Его удалось зафиксировать из-за антивируса Avast, который в автоматическом режиме заблокировал баннер с рекламой. Специалисты, разобравшись в данной проблеме, определили, что в коде поста имелся майнер Monero.
YouTube научился майнит биткоины с помощью рекламыВчера, 21:56
Майнеры активно добывают на видеохостинге YouTube криптовалюту с помощью рекламы. Мошенники используют мощности компьютеров рядовых пользователей. Информацию
В соцсети Facebook появился вирус, который майнит криптовалюту. Об этом заявили представители компании.
Новый троян ликвидировал смартфон с помощью майнинга и криптовалюты. Об этом рассказали сотрудники "Лаборатории Касперского".