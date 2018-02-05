YouTube научился майнит биткоины с помощью рекламы

Троян настроили таким образом, дабы загружать процессоры на большую часть их мощности при открытой вкладке с рекламным постами. Его удалось зафиксировать из-за антивируса Avast, который в автоматическом режиме заблокировал баннер с рекламой. Специалисты, разобравшись в данной проблеме, определили, что в коде поста имелся майнер Monero.

Троян настроили таким образом, дабы загружать процессоры на большую часть их мощности при открытой вкладке с рекламным постами. Его удалось зафиксировать из-за антивируса Avast, который в автоматическом режиме заблокировал баннер с рекламой. Специалисты, разобравшись в данной проблеме, определили, что в коде поста имелся майнер Monero.

К омпания Google отрицают свою причастность к внедрению вируса для майнинга. Как заявили представители американской интернет-корпорации, майнит биткоины через рекламу является новой формой злоупотреблений, нарушающей политику фирмы. В Google заметили, что сотрудники гиганта пользуются многоуровневой системой обнаружения, которая действует на всех платформах, сообщающей о подобных уязвимостях. В этом случае рекламу заблокировали ранее, чем за 2 часа, а хакеров лишили доступа к сервисам.

Никита Готский

В YouTube вирус майнит криптовалюту, пользуясь компьютером пользователя. Об этом рассказали пользователи Twitter.