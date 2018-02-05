Google еще больше зависит от Apple

Инвесторы Google сообщают про свои опасения в связи переходом пользователей с персональных компьютеров на мобильные гаджеты и значительного увеличения мобильного трафика, требующего закупки. В 2017 году благодаря рекламе на мобильных устройствах с Apple iOS, Google заработала 8 млрд долларов.

Инвесторы сообщают о своих опасениях касательного того, что большинство пользователей ПК окончательно перешли на преимущественное использование смартфонов и планшетов. Для Google этот факт означает, что закупка мобильного трафика также вынуждена будет расти, а, из этого следует, что вырастет и зависимость от Apple и подобных ей компаний. Именно у них Google закупает интернет-трафик.Таким образом в 2017 году Apple было уплачено 3 млрд долларов за то, чтобы в Safari, браузере для мобильных устройств, Google стоял как поисковая система по умолчанию. Общий заработок интернет-гиганта благодаря Apple iOS в прошедшем году составил порядка 8 млрд долларов.