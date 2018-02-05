Касперский заявил, что хакеры в YouTube майнят криптовалюту

Приложения-майнеры вредят пользователям YouTube. Так считает глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.

Никита Готский

По его словам, хакеры внедрили в Сеть новый механизм, который с помощью компьютера пользователя майнит для них биткоины. Злоумышленники применяют механизм встраивания скриптов для майнинга, но вкладывают его в рекламу на YouTube, а не в код сайта. В итоге майнерами поневоле становятся обычные люди, которые просто смотрят всевозможные клипы на популярном видеохостинге.Как утверждает Евгений Касперский, на YouTube пользователи проводят много времени, а чем больше PC действует над задачей по генерации биткоинов, тем больше он их создаст. К тому же люди привыкли к таким проверенным мощным порталам, поэтому всяческие проблемы в работе сайта они спишут на интернет-соединение, а не сложности с безопасностью YouTube. Касперский продолжает, что тогда люди тратят электричество и жалуются на медленную работу компьютера, а кто-то в итоге зарабатывает на этом деньги.