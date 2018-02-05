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| | В Сети распространяется хештег #этовамзапацанов в память об убитом летчике

В Сети распространяется хештег #этовамзапацанов в память об убитом летчике

Сегодня, 12:43
Подвиг российского пилота вовсю обговаривают на просторах мировой Сети. Пользователи запустили хештег по теме #этовамзапацанов.

В Сети распространяется хештег #этовамзапацанов в память об убитом летчике

 

Российские фолловеры массово публикуют посты в социальных сетях с хештегом #этовамзапацанов, тем самым выражая поддержку и соболезнование родным и близким погибшему героя. Люди восхищаются мужеством летчика, который вступил в неравную схватку с противником.

Инцидент произошел 3 февраля в небе над сирийским Идлибом. Отечественный штурмовик Су-25 сбили боевики из зенитного боевого комплекса неизвестного происхождения, пилот успел своевременно катапультироваться. Приземлившись, он стал сражаться с исламистами, отстреливаясь из пистолета по соперникам, предварительно сообщив командованию свои координаты, но погиб в бою. Кадры противостояния были запечатлены. «Это вам за пацанов!», крикнул русский военный, после чего на видео слышен звук взрыва.

В Симферополе увековечат память погибшего Романа Филиппова. Одну из улиц или площадей города назовут его именем. Инициатором идеи являются местные чиновники. Также сообщается, что за отвагу Филиппова представят к присвоению звания «Герой России».
Никита Готский
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