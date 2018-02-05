В Сети распространяется хештег #этовамзапацанов в память об убитом летчике

Подвиг российского пилота вовсю обговаривают на просторах мировой Сети. Пользователи запустили хештег по теме #этовамзапацанов.

Никита Готский

Российские фолловеры массово публикуют посты в социальных сетях с хештегом #этовамзапацанов, тем самым выражая поддержку и соболезнование родным и близким погибшему героя. Люди восхищаются мужеством летчика, который вступил в неравную схватку с противником.Инцидент произошел 3 февраля в небе над сирийским Идлибом. Отечественный штурмовик Су-25 сбили боевики из зенитного боевого комплекса неизвестного происхождения, пилот успел своевременно катапультироваться. Приземлившись, он стал сражаться с исламистами, отстреливаясь из пистолета по соперникам, предварительно сообщив командованию свои координаты, но погиб в бою. Кадры противостояния были запечатлены. «Это вам за пацанов!», крикнул русский военный, после чего на видео слышен звук взрыва.В Симферополе увековечат память погибшего Романа Филиппова. Одну из улиц или площадей города назовут его именем. Инициатором идеи являются местные чиновники. Также сообщается, что за отвагу Филиппова представят к присвоению звания «Герой России».