В Сети распространяется хештег #этовамзапацанов в память об убитом летчике

Российские фолловеры массово публикуют посты в социальных сетях с хештегом #этовамзапацанов, тем самым выражая поддержку и соболезнование родным и близким погибшему героя. Люди восхищаются мужеством летчика, который вступил в неравную схватку с противником.
Инцидент произошел 3 февраля в небе над сирийским Идлибом. Отечественный штурмовик Су-25 сбили боевики из зенитного боевого комплекса неизвестного происхождения, пилот успел своевременно катапультироваться. Приземлившись, он стал сражаться с исламистами, отстреливаясь из пистолета по соперникам, предварительно сообщив командованию свои координаты, но погиб в бою. Кадры противостояния были запечатлены. «Это вам за пацанов!», крикнул русский военный, после чего на видео слышен звук взрыва.
В Симферополе увековечат память погибшего Романа Филиппова. Одну из улиц или площадей города назовут его именем. Инициатором идеи являются местные чиновники. Также сообщается, что за отвагу Филиппова представят к присвоению звания «Герой России».