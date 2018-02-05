Россия против геев: почему Кончита Вюрст и прилестница из Казахстана стали женщинами?

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Россия против геев: почему Кончита Вюрст и прилестница из Казахстана стали женщинами?

В современном мире все больше становится желающих предстать в новом образе.

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

От Редактора

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

Расти в семьях известных людей не просто.

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| | Пользователи начнут получать деньги за просмотр порно

Пользователи начнут получать деньги за просмотр порно

Сегодня, 08:55
Технологически-развлекательный проект Vice Industry Token предлагает пользователям уникальную услугу. Последняя заключается в возможности зарабатывать и при этом получать удовольствие.

Пользователи начнут получать деньги за просмотр порно

 

Зрителям, просматривающим видеоролики для взрослых, вручат токены VIT, пригодные для оплаты подписки на сайтах с похожим содержанием. Кроме того,они могут применять с целью получения скидок на просмотр других секс-роликов.

По мнению главы компании Vice Industry Token Стюарта Дункана, предшествующая модель сотрудничества между создателями видео эротического содержания и их зрителями уже неактуальна и не гарантирует внимания аудитории. Он предлагает ввести новую модель, базирующуюся на финансовом поощрении внимания пользователей, которая сделает его постоянным и надежным.
Пойда Анна
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