Пользователи начнут получать деньги за просмотр порно

Технологически-развлекательный проект Vice Industry Token предлагает пользователям уникальную услугу. Последняя заключается в возможности зарабатывать и при этом получать удовольствие.

Пойда Анна

Зрителям, просматривающим видеоролики для взрослых, вручат токены VIT, пригодные для оплаты подписки на сайтах с похожим содержанием. Кроме того,они могут применять с целью получения скидок на просмотр других секс-роликов.По мнению главы компании Vice Industry Token Стюарта Дункана, предшествующая модель сотрудничества между создателями видео эротического содержания и их зрителями уже неактуальна и не гарантирует внимания аудитории. Он предлагает ввести новую модель, базирующуюся на финансовом поощрении внимания пользователей, которая сделает его постоянным и надежным.