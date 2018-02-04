На Aliexpress начали продавать шапки с русским матом

На глобальной торговой площадке Aliexpress, позволяющей покупателям из зарубежных стран приобретать товары производителя из Китая, начали продавать шапки с русскими ругательствами. Сейчас на данном ресурсе действуют скидки и головной убор стоит на 40% дешевле, чем обычно.

Домбровский Сергей

На Aliexpress предлагают приобрести вязаные шапки различных цветов. Стоимость товара равняется 172,88 рублям. Без скидки подобная продукция обойдется покупателю суммой 288,9 рублей. До конца акции осталось три дня. Производители настойчиво рекомендуют покупать головной убор по низкой цене, пока есть такая возможность. На шапках написаны русские ругательства. 60 человек уже приобрели подобный товар.В комментариях пользователи называют продукцию прекрасной, поскольку она теплая, мягкая, защищает от снега и ветра. Один из юзеров заявил, что он купил эту шапочку для прикола, но ему очень понравилось такое приобретение, и он всем его рекомендует. По словам пользователей, шапочка мягкая и приятная.