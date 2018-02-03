В Mail.Ru Group появился сервис для коллективных покупок

Уже во второй раз за последние шесть месяцев представители Mail.Ru Group предпринимают попытку вступить в игру на рынке онлайн-торговли. Недавно в компании появился сервис для осуществления коллективных покупок.

Александр Вест

В новой площадке, которую недавно запустили на холдинге, позволяет покупателям экономить значительные суммы финансовых средств, если они будут в состоянии отыскать ещё одного клиента, который купит тот же товар. Официальные представители Mail.Ru Group оформили регистрацию товарных знаков «Купи вместе», а также «Дешевле вместе», о чём сообщили в Федеральной службе по интеллектуальной собственности. Новая площадка электронной торговли отличается от различных аналогов на рынке онлайн-торговли тем, что групповая скидка предоставляется всем клиентам, которые оформили покупку одного и того же товара в течение суток.Заметим, что сам продавец будет регулировать размер скидок, так как она не будет зависеть от количества клиентов, сделавших заказ. Стоит добавить, что максимальный предел скидки может быть установлен в районе 90% от номинальной стоимости товара.