В "историях" Instagram появится реклама формата «карусель»

Разработчики Instagram скоро введут «карусельный» метод рекламы в Stories. Обновление улучшит рекламооборот в Интернете.

В один пост можно будет разместить до трёх фото или видео, при этом ролики с легкостью можно ставить на паузу. Элементы можно направлять как вправо, так и влево. Под рекламой автор может оставить опрос, а также добавить анимированные эмодзи.Директор по развитию бизнеса в Instagram Эми Коул отмечает, что новый формат сможет мотивировать рекламодателей на новые идеи, создать более комфортные условия для пиара и делает рекламу более эффективной. Больше всего разработчика разбирает любопытство, как российские компании будут преподносить свою рекламу на просторах Instagram.Самые просматриваемые Stories принадлежат аккаунтам известных мировых компаний. Новую систему рекламы протестируют Gap и Coca-Cola.