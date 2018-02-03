В "историях" Instagram появится реклама формата «карусель»

В один пост можно будет разместить до трёх фото или видео, при этом ролики с легкостью можно ставить на паузу. Элементы можно направлять как вправо, так и влево. Под рекламой автор может оставить опрос, а также добавить анимированные эмодзи.
Директор по развитию бизнеса в Instagram Эми Коул отмечает, что новый формат сможет мотивировать рекламодателей на новые идеи, создать более комфортные условия для пиара и делает рекламу более эффективной. Больше всего разработчика разбирает любопытство, как российские компании будут преподносить свою рекламу на просторах Instagram.