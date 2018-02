Google предоставил доступ к YouTube Go для автономного обмена роликами

Официальные представители Google обнародовали информацию о том, что отныне пользователи могут воспользоваться приложением под названием YouTube Go, которое позволяет просматривать видеоконтент в автономном режиме.

Александр Вест

По словам разработчиков приложения YouTube Go, которое уже можно приобрести в более 100 странах по всему миру, его пользователи получают доступ к просмотру и даже передачи видеоматериалов в полностью автономном режиме. Напомним, дебют программы, созданной корпорацией Google, состоялся в Индии. С помощью передовых технологий пользователям открывается возможность потоковой передачи данных, что может использоваться для просмотра и передачи видеозаписей в формате HD даже без наличия стабильного подключения к сети Wi-FI.Приобрести и скачать приложение можно уже сейчас на площадке цифровой дистрибуции Android Go, а также на Google Play. YouTube Go предназначен для устройств с малым объёмом памяти, что несомненно станет плюсом для многих владельцев подобных устройств.