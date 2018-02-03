Видео государственных СМИ будут маркироваться на YouTube

Официальные представители всемирно известного видеохостинга YouTube обнародовали информацию о том, что видеоматериалы, выпускаемые различными государственными СМИ, перед публикацией будут проходить процедуру специальной маркировки.

Александр Вест

Данные меры будут введены на видеохостинге для того, чтобы снабдить пользователей дополнительной информацией. Специальная маркировка, которая будет расположена прямо над названием видеоролика, будет при нажатии на неё перенаправлять пользователей на интернет-ресурс, который принадлежит средствам массовой информации, опубликовавшим видео. Таким образом, убеждены в YouTube, пользователи смогут получать более подробную информацию об источниках новостей, которые они будут смотреть на видеохостинге.Данная функция в тестовом режиме в данный момент работает лишь в Соединенных Штатах Америки, однако, в планах руководителей YouTube вскоре ввести её поддержку в других странах мира уже в нынешнем году.