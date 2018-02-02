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| | В соцсетях вычислили российских масонов

В соцсетях вычислили российских масонов

Вчера, 22:46
Аккаунт российского отделения организации масонов обнаружен в одной из социальных сетей - в Instagram. Подписчиками профиля являются около 25 тысяч человек.

 

В соцсетях вычислили российских масонов

 

Аккаунт масонов, активность которого зафиксирована с 2015 года, был обнаружен в Instagram. В нем опубликованы 288 снимков, а также имеются порядка 25 тысяч фолловеров. Большую часть контента профиля составляют портреты и совместные фото участников масонской ложи, сделанные во время мероприятий, встреч и праздников.

Также в профиле встречаются поздравления к президенту РФ в честь дня его рождения, а также посты по поводу государственных праздников. Кроме того, есть там шутки и мемы.

Ведет в Instagram-аккаунт кандидат в президенты на выборах в 2008 года Андрей Богданов, который активно публикует видео-селфи и свои фотографии. Сейчас он занимает должность «великого мастера» в российском отделении масонской ложи.

Появляются в профиле и снимки специфических масонских обрядов. Одним из них является обряд конфирмации, суть которого заключается во взятии на членов ложи обязательства заботиться о жене одного из участников, если возникнет такая необходимость.
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