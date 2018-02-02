В соцсетях вычислили российских масонов

Аккаунт российского отделения организации масонов обнаружен в одной из социальных сетей - в Instagram. Подписчиками профиля являются около 25 тысяч человек.

Аккаунт масонов, активность которого зафиксирована с 2015 года, был обнаружен в Instagram. В нем опубликованы 288 снимков, а также имеются порядка 25 тысяч фолловеров. Большую часть контента профиля составляют портреты и совместные фото участников масонской ложи, сделанные во время мероприятий, встреч и праздников.Также в профиле встречаются поздравления к президенту РФ в честь дня его рождения, а также посты по поводу государственных праздников. Кроме того, есть там шутки и мемы.Ведет в Instagram-аккаунт кандидат в президенты на выборах в 2008 года Андрей Богданов, который активно публикует видео-селфи и свои фотографии. Сейчас он занимает должность «великого мастера» в российском отделении масонской ложи.Появляются в профиле и снимки специфических масонских обрядов. Одним из них является обряд конфирмации, суть которого заключается во взятии на членов ложи обязательства заботиться о жене одного из участников, если возникнет такая необходимость.