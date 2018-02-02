НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

Затмения интересны не только землянам.

На одной волне: Учёные исследовали дружбу

От Редактора

На одной волне: Учёные исследовали дружбу

О дружбе.

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| | Российские юзеры придумали новый язык

Российские юзеры придумали новый язык

Вчера, 16:57
Российские юзеры в микроблоге Twitter начали флешмоб, в котором обсуждают особенности языка представителей различных профессий, жителей регионов страны и других общностей. Пользователи задают вопрос откуда ты и кто, рекомендуя ответить на него на собственном диалекте.

Российские юзеры придумали новый язык

 

Врачи отделывались от назойливых юзеров непонятными закорючками. Пользователи намекают на неразборчивый почерк докторов. Для того, чтобы понять написанное медиками, нужно специально обучаться данному искусству. Техноблогеры упомянули о функционале, выполненном из алюминия, хорошо лежащего в руке. SMM-щики из банка рассказали о 100 днях без процентов. В течение данного периода можно приобрести лучшую кредитную карту, при этом финансовое учреждение обязуется вернуть десятую часть стоимости.

Работники телекоммуникационной компании МТС оперировали такими понятиями как «безлимитище», «операторище» и прочими в этом духе. Первый раз подобный юмор появился в Сети в 2015 году. Тогда юзеры обращали внимание на различие в восприятии информации жителями различных населенных пунктов России.
Домбровский Сергей
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