Российские юзеры придумали новый язык

Российские юзеры в микроблоге Twitter начали флешмоб, в котором обсуждают особенности языка представителей различных профессий, жителей регионов страны и других общностей. Пользователи задают вопрос откуда ты и кто, рекомендуя ответить на него на собственном диалекте.

Домбровский Сергей

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