Россиянин получил два "порно-Оскара" за лучшие сцены

Прославившийся на западе порноактер из Санкт-Петербурга Алексей Маетный, который известен в мире кино для взрослых под прозвищем Маркус Дюпри, не так давно выиграл четыре «порно-Оскара», чем необычайно гордится. Среди номинаций была и лучшая мужская роль. Также ему достались две лучшие сцены года.

Алексей признается, что все награды посвящает России и признается, что его цель - это доказать всему миру, что русские люди настоящие «дикие быки» в порно-бизнесе. Однако, на месте Маетный задерживаться не планирует, ведь цели у него весьма далеко идущие.

Он планирует стать не только лучшим в мире актеров, но также и открыть собственную компанию, ведь, по его мнению, «перформеры» (собственно, актеры и актрисы) это туманная перспектива, ведь он в данном бизнесе уже 11 лет и знает, что не молодеет, а потому следует думать о будущем. Его компания будет заниматься не только съемкой фильмов для взрослых, но также и дистрибъюцией DVD-дисков, продажей контента для кабельного телевидения. В скорых планах Маетного также и завоевание крупнейших ресурсов для взрослых в сети.

«Быть просто перформером это весьма туманная перспектива. Хотелось бы перспективного будущего, чтобы бизнес мог начать работать и на меня, а не только наоборот. Удастся это, я уверен, с помощью моей компании», - заявил актер.

Работа компании Алексея началась еще восемь месяцев назад, однако полностью запустить ее так и не удалось. Порнозвезда стал, при этом, первым россиянином, который получил лицензию в Голливуде для реализации контента для взрослых.

Николай Офицеров