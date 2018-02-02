Pornhub предложил полицейским в подарок огромное количество интимной смазки

Всемирно известный интернет-ресурс Pornhub предложил полицейским безвозмездный подарок в виде смазки для интимной близости, которой они могут смазать столбы. Покрывать скользкой субстанцией столбы нужно для того, чтобы на них не карабкались хулиганы.

Александр Вест

В преддверии старта спортивных состязаний, которые пройдут в Филадельфии, полицейские намерены нанести на многие столбы, расположенные в непосредственной близости с местами проведения соревнований, специальной смазки. Таким образом представители правопорядка собираются предотвратить действия хулиганов, которые из года в год забираются на столбы и выкрикивают нецензурные выражения, нарушая общественное спокойствие.Администрация порносайта Pornhub предложила полицейским более 400 литров смазки, заметив, что предлагаемая правоохранителям вязкая субстанция не только предотвратит правонарушения, но и имеет весьма приятный запах, который порадует окружающих.